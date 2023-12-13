UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Atletico Madrid sahasında Lazio'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Atletico Madrid - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Atletico Madrid ile Lazio kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATLETICO MADRID - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atletico Madrid - Lazio maçı 13 Aralık Çarşamba günü saat 23:00'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak.