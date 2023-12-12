UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 6. hafta maçlarıyla devam ediyor. Lens evinde Sevilla'yı ağırlayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Lens - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Lens ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lens - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LENS - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lens - Sevilla maçı 12 Aralık Salı günü saat 20:45'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak.

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