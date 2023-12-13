UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Celtic sahasında Feyenoord'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Celtic - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Celtic ile Feyenoord kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celtic - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CELTİC - FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Celtic - Feyenoord maçı 13 Aralık Çarşamba günü saat 23:00'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak.