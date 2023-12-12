UEFA Şampiyonlar Ligi son hafta maçında Real Madrid, deplasmanda konuk olduğu Union Berlin'i 3-2'lik skorla mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda oynanan son hafta mücadelesinde İspanyol devi Real Madrid deplasmanda Alman ekibi Union Berlin'e konuk oldu.

Olympiastadion'da oynanan ve 23.00'te başlayan karşılaşmanın 45. dakikasında Real Madrid, Modric'le penaltı atışından yararlanamadı, 45+1. dakikada Union Berlin, Volland ile 1-0 öne geçti.

61'de Joselu ile skoru dengeleyen Real Madrid, 72'de yine Joselu ile 2-1 öne geçti.

85'te Union Berlin, Kral ile durumu 2-2'ye getirse de, 89. dakikada Caballos gol perdesini kapatan isim oldu: 2-3.

Real Madrid bu sonucun ardından C Grubu'nu 18 puanla namağlup lider tamamlayarak üst tura yükselirken, Union Berlin 2 puanla son sırada yer aldı ve Avrupa kupalarına veda etti.