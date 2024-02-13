UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçında RB Leipzig ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Dev maç futbolseverler tarafından merakla bekleniyor ve araştırılıyor. Peki, RB Leipzig - Real Madrid maçı ne zaman? RB Leipzig - Real Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turunda Almanya ekibi RB Leipzig ile İspanyol devi Real Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, RB Leipzig - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RB LEIPZIG - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

RB Leipzig - Real Madrid maçı 13 Şubat Salı günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

RB LEIPZIG - REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

RB Leipzig: Peter Gulacsi, Benjamin Henrichs, Christopher Lenz, Castello Lukeba, Mohamed Simakan, Christoph Baumgartner, Kevin Kampl, Nicolas Seiwald, Dani Olmo, Benjamin Sesko, Yussuf Poulsen.

Real Madrid: Andriy Lunin, Lucas Vázquez, Daniel Carvajal, Nacho Fernandez, Ferland Mendy, Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Toni Kroos, Brahim Díaz, Rodrygo, Vinícius Júnior.