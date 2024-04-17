UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih ile Arsenal Allianz Arena'da karşı karşıa geliyor.
Çeyrek final rövanş karşılaşmasını haberimizden takip edebilirsiniz.
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BAYERN MÜNIH - ARSENAL MAÇINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bayern Münih - Arsenal maçı 17 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'da başladı. Karşılaşma TV8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
BAYERN MÜNIH - ARSENAL MAÇI 11'LERİ:
Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Dier, De Ligt, Mazraoui, Laimer, Goretzka, Sane, Musiala, Guerreiro, Kane
Arsenal: Raya, White, Gabriel, Saliba, Tomiyasu, Jorginho, Rice, Odegaard, Saka, Martinelli, Havertz