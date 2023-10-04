UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci karşılaşmasında Manchester City deplasmanda Leipzig'i 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Karşılaşmaya hızlı başlayan City, 25. dakikada Philip Foden'ın golüyle öne geçti. Leipzig'de Lois Openda 48. dakikada skoru eşitlerken karşılaşmaya son noktayı 84. dakikada Manchester City'nin Arjantinli yıldızı Julian Alvarez koydu.
M. City aldığı galibiyle puanını 6'ya yükseltti.
RB Leipzig ise 3 puanda kaldı.
Grubun 3. maçında Leipzig evinde Kızılyıldız'ı konuk edecek. Manchester City ise İsviçre'de Young Boys'a konuk olacak.