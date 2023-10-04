Haberler Şampiyonlar Ligi Haberleri Borussia Dortmund 0-0 Milan | MAÇ SONUCU - ÖZET

Borussia Dortmund 0-0 Milan | MAÇ SONUCU - ÖZET UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. maçında Dortmund sahasında Milan'ı konuk etti. Milli futbolcumuz Salih Özcan'ın 90 dakika forma giydiği karşılaşma 0-0 sona erdi. Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 05.10.2023- 01:32 Güncelleme Tarihi: 05.10.2023- 01:32









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Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. maçında Milan'ı ağırladı.



Alman ekibi sahasında oynadığı maçta rakibiyle golsüz berabere kaldı.



Bu sonucun ardından Dortmund ilk puanını aldı.



İtalyan ekibi Milan puanını 2'ye yükseltti.



Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçında Milan, PSG'ye konuk olacak.



Dortmund ise Newcastle ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.