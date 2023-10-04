Haberler Şampiyonlar Ligi Haberleri Atletico Madrid 3-2 Feyenoord | MAÇ SONUCU - ÖZET

Atletico Madrid 3-2 Feyenoord | MAÇ SONUCU - ÖZET UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 2. maçında Atletico Madrid sahasında Feyenoord'u 3-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından İspanyol ekibi puanını 4'e yükseltti. Hollanda temsilcisi ise 3 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 05.10.2023- 01:02









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UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 2. maçında Atletico Madrid sahasında Feyenoord'u konuk etti.



İspanyol ekibi rakibini 3-2 ile geçti.



Atletico Madrid'in gollerini Morata (2), Griezmann kaydetti.



Hollanda temsilcisinin golleri Hermoso (k.k) ve Hancko'dan geldi.



Bu sonucun ardından Atletico Madrid puanını 4 yaptı. Feyenoord ise 3 puanda kaldı.