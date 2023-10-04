Haberler Şampiyonlar Ligi Haberleri Celtic 1-2 Lazio | MAÇ SONUCU - ÖZET

Celtic ile Lazio UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci hafta karşılaşmasında karşı karşıya geldi.



İtalyan ekibi Lazio mücadeleyi 90+6. dakikada attığı golle 2-1 kazandı.



12. dakikada Kyogo Furuhashi'nin attığı golle öne geçen Celtic skoru koruyamadı. Lazio'da 29 dakikada sahne alan Matias Vecino skora dengeyi getirdi.



Dakikalar 90+6'yı gösterdiği sırada şık bir vuruşla topu ağlara gönderen Pedro, takımına galibiyeti getirdi.



Bu sonucun ardından Celtic grupta puanla tanışamadı. Lazio ise puanını 4'e yükseltti.



Celtic grubun üçüncü maçında sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak. Lazio, Feyenoord deplasmanında 3 puan arayacak.