UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. maçında Manchester City sahasında Young Boys'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı ve liderliğini sürdürdü.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta karşılaşmasında Manchester City ile Young Boys kozlarını paylaştı. Mücadele İngiliz ekibinin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

M. City'e galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Phil Foden, 23. ve 51 dakikalarda ise Erling Haaland kaydetti. Ayrıca konuk takımda 53. dakikada Sandro Lauper çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Man. City 4'te 4 yaparak 12 puana yükseldi. Young Boys ise 1 puanda kaldı.

Grubun 5. maçında M. City sahasında Leipzig'i ağırlayacak. Young Boys ise Kızılyıldız'ı ağırlayacak.