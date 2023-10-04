Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 2. maçında Antwerp, evinde Shakhtar Donetsk'i ağırladı. Mücadeleyi 2-0'dan dönen deplasman takımı, 3-2 kazandı. İşte karşılaşmanın tüm detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 2. maçında Antwerp ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibinin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarıda ise deplasman takımı geri dönerek 3-2 kazandı.

Antwerp'te golleri 3. dakikada Arbnor Muja ve 33. dakikada Michel Balikwisha kaydetti.

Shakhtar'ın gollerini ise 48. ve 76. dakika Danylo Sikan, 71. dakikada Yaroslav Rakitskyi attı.

Maçın en kritik anı, ev sahibi takımın 90+7'de Toby Alderweireld ile kaçırdığı penaltı oldu.

Bu sonuçla Antwerp 0 puanda kaldı.

Shakhtar ise 3 puana yükseldi.