UEFA Şampiyonlar Ligi H grubu 2. maçında Porto evinde Estadio Do Dragao'da Barcelona'yı ağırladı.

Mücadeleyi İspanya devi Barcelona 1-0 kazandı.

Karşılaşmada Barcelona'nın tek golünü 45+1'de İlkay Gündoğan'ın asistinde Ferran Torres kaydetti.

Maçta 90+3'te Gavi ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Barcelona bu galibiyetle puanını 6'ya yükselterek liderlik koltuğunu bırakmadı ve en yakın rakibine 3 puan fark attı.

Porto ise 3 puanda kalarak H grubunda 2. sırada kaldı.