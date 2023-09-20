UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Benfica ile Salzburg kozlarını paylaştı. Misafir takım mücadeleyi 2-0 kazandı.

Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta maçında Benfica ile Salzburg kozlarını paylaştı.

Luz Stadı'ndaki mücadelenin henüz 3. dakikasında Salzburg penaltı kazandı. Ancak topun başına geçen Konate penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Salzburg, 13. dakikada bir penaltı daha kazandı. Benfica'dan Antonio Silva, elle oynadığı gerekçesiyle doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Salzburg'da penaltıyı kullanan Simic, atışı gole çevirdi ve takımını öne geçirdi.

İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Salzburg, ikinci yarıda farkı 2'ye çıkardı. Gloukh fileleri havalandıran isim oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Avusturya ekibi mücadeleden 2-0 galip ayrılarak 3 puanı cebine koydu.