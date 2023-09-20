UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile Manchester United kozlarını paylaştı. Galatasaray'ın grubunda bulunan iki dev kulübün mücadelesini Bayern Münih 4-3 kazandı.

Bayern Münih ile Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında kozlarını paylaştı. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Glenn Nyberg düdük çaldı.

Mücadeleyi 4-3 kazanan Bayern Münih 3 puanın sahibi oldu.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Sane, 32. dakikada Gnabry, 53. dakikada penaltıdan Kane ve 90+2. dakikada Mathys Tel kaydetti. Manchester United'ın golleri 49. dakikada Hojlund ve 88 ile 90+5. dakikada Casemiro'dan geldi.

A Grubu'nun diğer maçında Galatasaray evinde Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı.