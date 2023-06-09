UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yarın Inter ile karşılaşacak Manchester City, hazırlıklarını tamamladı.

İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetimindeki İngiliz temsilcisi, son antrenmanını finalin oynanacağı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yaptı.

Yaklaşık 1 saat süren ve tamamı basına açık gerçekleştirilen idman, ısınma ve istasyon hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve pres çalışmasının ardından kanatlardan ceza sahasına orta organizasyonu yapan Manchester Cityli futbolcular, penaltı ve şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Teknik direktör Guardiola, idmanın bir bölümünde futbolcularını etrafında toplayarak kısa bir konuşma yaptı.

Saat 22.00'da başlayacak final mücadelesi, TV8 ve EXXEN'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

MUHTEMEL 11

Tarihindeki ilk UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kovalayan Manchester City'nin yarınki finale şu 11'le çıkması bekleniyor:

Ederson, Kyle Walker, Ruben Dias, Nathan Ake, John Stones, Rodri, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, İlkay Gündoğan, Jack Grealish, Erling Haaland.