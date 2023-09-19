Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başladı. Devler Ligi saat 19.45'te oynanan iki maçla start aldı. Saat 22.00 seasında ise 6 mücadele oynanıyor. Karşılaşmaların canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
PSG - BORUSSIA DORTMUND MAÇI CANLI
PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernández; Ugarte, Vitinha, Zaire-Emery; Dembele, Kolo Muani, Mbappe
Dortmund: Kobel; Ryerson, Süle, Hummels, Schlotterbeck; Sabitzer, Wolf, Emre Can; Malen, Brandt; Adeyemi
SHAKHTAR DONETSK - PORTO MAÇI CANLI
Shakhtar: Riznyk; Dismas, Rakitskyi, Lemkin, Konoplia; Sudakov, Stepanenko, Nazaryna, Kelsy, Zubkov; Sikan
Porto: Costa; Sanusi, Carmo, Pepe, Mario; Galeno, Eustaquio, Varela, Jaime, Franco; Taremi
MANCHESTER CITY - KIZILYILDIZ MAÇI CANLI
Manchester City: Ederson; Walker, Aké, Rúben Dias, Sergio Gómez; Rodri; Bernardo Silva, Matheus Nunes, Foden; Julián Álvarez, Haaland
Kızılyıldız: Glazer; Mijailovic, Dragovic, Djiga, Rodic; Stamenic, Hwang; Ivanic, Bukari, Mitrovic; Ndiaye
BARCELONA - ROYAL ANTWERP MAÇI CANLI
Barcelona: Ter Stegen; Cancelo, Koundé, Christensen, Balde; Frenkie De Jong, Gavi, İlkay Gündoğan; Raphinha, Lewandowski, Joao Felix
Royal Antwerp: Butez; Bataille, Alderweireld, Coulibaly, Wijndal; Keita, Vermeeren; Muja, Ekkelenkamp, Balikwisha; Janssen
Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber, Ivanusec; Stengs, Paixao, Minteh
Celtic: Hart; Johnston, Lagerbielke, Scales, Taylor; O'Riley, McGregor, Palma; Hatate, Furuhashi, Maeda
LAZIO - ATLETICO MADRID MAÇI CANLI
Lazio: Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni
Atletico Madrid: Oblak; Molina, Hermoso, Witsel, Savic, Samuel Lino; Saul, Pablo Barrios, Marcos Llorente; Morata, Griezmann