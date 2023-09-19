Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında yeni sezon heyecanı başladı. Devler Ligi saat 19.45'te oynanan iki maçla start aldı. Milan, sahasında Newcastle United ile 0-0 berabere kaldı Diğer mücadelede ise Young Boys, evinde RP Leipzig'e 3-1 kaybetti. Saat 22.00 seasında ise 6 müsabaka başladı. Karşılaşmaları haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 19.09.2023- 22:10 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023- 22:10