OKAN BURUK'UN AVRUPA KARNESİ

Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Başakşehir'de 17, Galatasaray'da da 8 olmak üzere Avrupa kupalarında toplam 25 kez mücadele etti. Buruk'un takımları, UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve elemeleri ile UEFA Avrupa Ligi'ndeki bu müsabakalarda 12 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. 49 yaşındaki teknik adam, Galatasaray'ın başında çıktığı 8 Avrupa maçında 6 galibiyet elde ederken, 2 kez de berabere kaldı.