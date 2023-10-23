UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Galatasaray, 24 Ekim Salı günü saat 19.45'te sahasında Alman ekibi Bayern Münih ile karşılaşacak.
Galatasaray tarih yazma peşinde! İşte Okan Buruk'un Bayern Münih maçı 11'i
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Galatasaray sahasında Alman devi Bayern Münih'i ağırlayacak. İlk 2 maçtan 4 puan toplayan sarı-kırmızılılar, rakibinden puan veya puanlar almak istiyor. Bavyera temsilcisi ise Devler Ligi'nde grup aşamasında son 6 sezondur yenilgi yüzü görmedi. Teknik direktör Okan Buruk, mücadele öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde netleştirdi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar grupta 1 galibiyet ve 1 berberlikle aldığı 4 puanla ikinci sırada yer alıyor. Münih ise 2 galibiyet sonucunda 6 puanla grupta ilk sırada bulunuyor.
Galatasaray, gruplara sahasında Kopenhag ile 1-1 berabere kalarak başladı. Sarı-kırmızılılar, ikinci maçta ise Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti.