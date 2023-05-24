İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinde Anitta ve Burna Boy sahne alacak!

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 10 Haziran'da Manchester City ile Inter arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Anitta ve Burna Boy sahne alacak.

10 Haziran'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Manchester City ile Inter arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde sahne alacak isimler belli oldu.



Maç öncesi Anitta ve Burna Boy performans sergileyecek.