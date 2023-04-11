UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Benfica ile Inter ve Manchester City ile Bayern Münih çeyrek final maçında kozlarını paylaşıyor. Benfica - Inter, Manchester City - Bayern Münih maçlarının canlı anlaıtımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BENFICA - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Benfica - Inter maçı saat 22:00'de başladı TV 8.5 ekranından canlı yayınlanıyor.



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BENFICA - INTER MAÇI İLK 11'LERİ

Benfica: Vlachodimos, Gilberto, A. Silva, Morato, Grimaldo, Florentino, Chiquinho, Aursnes, João Mário, Rafa, Gonçalo Ramos.

Inter: Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Dzeko.

MANCHESTER CITY - BAYERN MÜNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - Bayern Münih maçı 11 Nisan Pazartesi günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanıyor.





MANCHESTER CITY - BAYERN MÜNIH MAÇI İLK 11'LERİ

Manchester City: Ederson, Stones, Akanji, Ruben Dias, Ake, Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne, İlkay Gündoğan, Grealish, Haaland.

Bayern Münih: Sommer, Pavard, De Ligt, Upamecano, Davies, Kimmich, Goretzka, Coman, Musiala, Sane, Gnabry.