Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finallerini yönetecek hakemler belli oldu!

Manchester City ile Inter arasında 10 Haziran Cumartesi günü TSİ 22.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Final'inde Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Marciniak'ın yardımcılıklarını Paweł Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Rumen hakem Istvan Kovacs olacak.

Sevilla ile Roma'nın 31 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Eden Arena'da karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi Final'ini ise İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Michael Oliver olacak.

Fiorentina ile West Ham United arasında 7 Haziran Çarşamba günü TSİ 22.00'de Çekya'nın başkenti Prag'ta bulunan Eden Arena'da oynanacak olan UEFA Avrupa Konferans Ligi Final'inde ise İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande düdük çalacak. Grande'nin yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Guadalupe Porras Ayuso üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise İspanyol Jesus Gil Manzano olacak.