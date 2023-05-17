UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Manchester City, evinde Real Madrid'i konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesi UEFA, twitter hesabından bir skandala imza attı.

UEFA, resmi twitter hesabından "Finalistler belli oldu ve sahne hazır. İstanbul'a gitmek için 5 soruyu doğru yanıtlayın" paylaşımında bulundu. Ancak bu paylaşımda final mücadelesini Real Madrid ile Inter'in oynayacağını belirten bir görsel kullandı.

UEFA, hatadan erken döndü ve paylaşımı kısa süre sonra hesabından kaldırdı.

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