Maccabi Haifa - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Maccabi Haifa sahyasında Benfica'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Maccabi Haifa - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Maccabi Haifa ile Benfica kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Maccabi Haifa - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MACCABI HAIFA - BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Maccabi Haifa - Benfica maçı 2 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.