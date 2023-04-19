Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı rövanş karşılaşmalarıyla devam ediyor.
Bayern Münih, ilk maçta 3-0 yenildiği Manchester City'i evinde konuk ediyor.
Inter ise ilk maçta deplasmanda 2-0 mağlup ettiği Benfica'yı ağırlıyor.
Bu heyecanlı karşılaşmaların takibini haberimizden yapabilirsiniz.
BAYERN MÜNİH - MANCHESTER CITY MAÇI 11'LERİ
B. Münih: Sommer; Pavard, De Ligt, Upamecano, Cancelo; Kimmich, Goretzka; Coman, Musiala, Sane; Choupo-Moting.
M. City: Ederson; Stones, Ruben Dias, Akanji, Ake; Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, İlkay Gündoğan, Grealish; Haaland.
BAYERN MÜNİH - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bayern Münih - Manchester City maçı TSİ 22.00'de başladı. Mücadele EXXEN'de canlı yayınlanıyor.
INTER BENFICA MAÇI 11'LERİ
Inter: Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Dzeko
Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Silva, Otamendi, Grimaldo, Florentino, Chiquinho, Rafa, Joao Mario, Aursnes, Ramos
INTER - BENFICA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Inter - Benfica maçı TSİ 22.00'de başladı. Mücadele EXXEN ve TV 8.5'da canlı yayınlanıyor.