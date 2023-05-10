Milan - Inter CANLI İZLE (Milan - Inter maçı canlı)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Milan ve Inter kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 10.05.2023- 23:00 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023- 23:00