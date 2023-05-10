UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Milan ile Inter, yarı final maçında kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
MILAN - INTER MAÇI 11'LERİ:
Milan: Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez, Krunic, Tonali, Bennacer, Saelemaekers, Diaz, Giroud
Inter: Onan, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dimarco, Mkhitaryan, Hakan Çalhanoğlu, Barella, Dumfries, Dzeko, Martinez
MILAN - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Milan - Inter maçı 10 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de başladı ve TV 8'den canlı yayınlanıyor.