UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Milan ve Inter kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Milan - Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Milan ile Inter, yarı final maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MILAN - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milan - Inter maçı 10 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de EXXEN'de canlı yayınlanacak.

MILAN - INTER MUHTEMEL 11'LERİ

Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Hernandez; Tonali, Krunic; Diaz, Bennacer, Saelemaekers; Giroud

Inter: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Lukaku