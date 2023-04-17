Chelsea - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Chelsea sahsında Real Madrid'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Chelsea - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Chelsea - Real Madrid, çeyrek final maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Chelsea - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Real Madrid maçı 18 Nisan Salı günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.