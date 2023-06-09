Manchester City Inter maçı öncesi Kevin De Bruyne: Bizim için bu kupa çok önemli

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Manchester City ile Inter karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi İngiliz ekibinin yıldız ismi Kevin de Bruyne açıklamalarda bulundu. Belçikalı futbolcu, "İstikrarlı ve iyi bir takım olmamıza rağmen bu kupayı daha önce kazanamadık. Hem kulüp hem de taraftarlarımız için bu kupa çok önemli” dedi.

Manchester City forması giyen Kevin De Bruyne, "Çok önemli anlar yaşadık bu kupada. İstikrarlı ve iyi bir takım olmamıza rağmen bu kupayı daha önce kazanamadık. Hem kulüp hem de taraftarlarımız için bu kupa çok önemli" dedi.

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde yarın TSİ 22.00'de Inter ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Manchester City forması giyen Kevin De Bruyne ve Ruben Dias, karşılaşma öncesi mücadelenin oynanacağı statta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmaya çok yaklaştıklarını söyleyen De Bruyne, "Uzun bir süredir buradayım. Çok önemli anlar yaşadık bu kupada. İstikrarlı ve iyi bir takım olmamıza rağmen bu kupayı daha önce kazanamadık. Hem kulüp hem de taraftarlarımız için bu kupa çok önemli" diye konuştu.

Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi'nin "Manchester City şu anda en iyi takım" sözlerinin hatırlatılması üzerine ise tecrübeli oyuncu, "Olabileceğimiz en iyi takım olmaya çalışıyoruz. Ayrıca İngiltere'de kazandığımız kupalar da bize çok güven verdi. Hem savunmada hem de hücumda iyi olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"HAALAND SİZİN NE İSTEDİĞİNİZİ ANLAYAN BİR TAKIM ARKADAŞI"

Erling Haaland ile arasında çok iyi bir iletişim olduğunu aktaran Belçikalı oyuncu, "Sizin ne istediğinizi anlayan bir takım arkadaşı. İnanılmaz hızlı. Takıma büyük bir kolaylık sağlıyor. Son maçlarda daha farklı oynadık. Yarın nasıl oynaması gerektiğini kendisi daha iyi biliyordur" açıklamasında bulundu.

"ÇOK AÇIK BİR MAÇ OLMAYACAKTIR"

Maçta sabırlı olmaları gerektiğini belirten Kevin De Bruyne, "Nasıl bir takım olduklarını unutmamamız gerekiyor. 5-3-2 sistemiyle oynuyorlar. Çok açık bir maç olmayacaktır. Bu bir final karşılaşması. Çok aceleci ve gergin olmamamız gerekiyor. Oynamamız gerektiği gibi oynamalı ve rahat olmalıyız. Maçın bir yerinde açık vereceklerini düşünüyorum. Bunu değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.

Sezonun çok uzun sürdüğünün ancak takım olarak yeteri enerjiye sahip olduğunu söyleyen Belçikalı oyuncu, "Herkesin yarınki maç için yeteri kadar enerjisi var. Bu sezon mental olarak hazırlanmak daha zordu. Mental olarak daha yorgun hissettiğimizi söyleyebilirim. Finalden sonra belki bu durum değişir" diyerek sözlerini noktaladı.