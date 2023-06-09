"Çok dikkatli olmamız gerekiyor"
"Bizim için bu kupa çok önemli"
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9 Haziran 2023 gram altın ne kadar?
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