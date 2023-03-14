Porto ile Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında karşı karşıya geliyor. Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalya temsilcisi Inter, 1-0 kazandığı mücadelenin rövanşında Porto'ya konuk oluyor. Müsabakayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Porto ile Inter kozlarını paylaşıyor. Estadio do Dragao'da oynanan müsabakayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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PORTO - INTER MAÇI 11'LER:

Porto: Diogo Costa, Pepe, Fabio Cardoso, Marcano, Zaidu, Grujic, Uribe, Eustaquio, Galeno, Taremi, Evanilson.

Inter: Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Dzeko.

PORTO - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Porto - Inter maçı 14 Mart Salı günü saat 23:00'te başladı ve TV 8,5'tan canlı yayınlanıyor.