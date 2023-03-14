UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Porto ile Inter kozlarını paylaşıyor. Estadio do Dragao'da oynanan müsabakayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
PORTO - INTER MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN 👈
PORTO - INTER MAÇI 11'LER:
Porto: Diogo Costa, Pepe, Fabio Cardoso, Marcano, Zaidu, Grujic, Uribe, Eustaquio, Galeno, Taremi, Evanilson.
Inter: Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Dzeko.
PORTO - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Porto - Inter maçı 14 Mart Salı günü saat 23:00'te başladı ve TV 8,5'tan canlı yayınlanıyor.