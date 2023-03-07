Chelsea - Borussia Dortmund canlı anlatım (Chelsea - Borussia Dortmund CANLI İZLE) UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ilk maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Devler Ligi'nde son 16 turu müsabakasında Chelsea ile Dortmund kozlarını paylaşıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Chelsea - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta başladı ve hangi kanalda canlı yayınlanıyor?

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 07.03.2023- 23:40