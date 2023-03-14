UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester City, evinde Red Bull Leipzig'i konuk ediyor. Manchester City - Red Bull Leipzig maçının CANLI ANLATIMINI haberimizden takip edebilirsiniz...
MANCHESTER CITY - RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Manchester City - RB Leipzig maçı 14 Mart Salı günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Manchester City: Ederson; Stones, Akanji, Rúben Dias, Aké; Bernardo Silva, Rodri, İlkay; De Bruyne; Grealish, Haaland
Red Bull Leipzig: Blaswich; Henrichs, Orban, Gvardiol, Raum; Laimer, Kampl; Szoboszlai, Haidara, Forsberg; Werner