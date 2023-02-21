UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Eintracht Frankfurt ile Napoli kozlarını paylaşıyor. Eintracht Frankfurt - Napoli mücadelesinin canlı anlatımı haberimizde...
EINTRACHT FRANKFURT - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Eintracht Frankfurt - Napoli maçı 21 Şubat Salı günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Eintracht Frankfurt: Kevin Trapp, Aurelio Buta, Evan N'Dicka, Tuta, Philipp Max, Kristijan Jakic, Daichi Kamada, Djibril Sow, Jesper Lindstrom, Mario Götze, Randal Kolo Muani
Napoli: Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Kim Min-jae, Mathias Olivera, Stanislav Lobotka, Andre-Frank Zambo Anguissa, Piotr Zielinski, Hirving Lozano, Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen