UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile Real Madrid kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden izleyebilirsiniz...
LIVERPOOL - REAL MADRID İLK 11'LER
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Bajcetic, Salah, Gakpo, Nunez.
R. Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Alaba, Camavinga, Modric, Valverde, Rodrygo, Vinicius Jr., Benzema.
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LIVERPOOL REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Liverpool ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçı, saat 23.00'te başladı. Mücadele TV 8'den canlı yayınlanıyor.