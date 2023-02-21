Liverpool Real Madrid maçı canlı izle 📺 | Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Liverpool Real Madrid maçı canlı izle 📺 | Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Liverpool - Real Madrid maçıyla sürüyor. Son 16 turu maçında Liverpool, Anfield Road Stadyumu'nda İspanyol devi Real Madrid'i ağırlayacak. Müsabakanın şifresiz yayınlanacağı açıklandı. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 21.02.2023- 10:31