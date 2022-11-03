Rico Lewis Karim Benzema'nın rekorunu kırdı!

Manchester City'nin genç oyuncusu Rico Lewis, Sevilla karşısında attığı golleKarim Benzema'ya ait olan rekoru kırdı. Manchester City'nin Sevilla karşısında bulduğu ilk golü kaydeden Rico Lewis, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11 başladığı ilk maçında gol atan en genç oyuncu ünvanını elde etti.

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 03.11.2022- 09:09