PSG'de büyük şaşkınlık! Şampiyonlar Ligi'nde...

Şampiyonlar Ligi'nde PSG'nin Benfica'ya son anlarda liderliği kaptırmasının şaşkınlığı yaşanıyor. Juventus karşılaşması sonrası açıklama yapan Kylian Mbappe, "Maç oynanırken durumdan haberimiz yoktu. Maçın sonunda teknik ekipten birkaç kişi bizi uyarmaya çalıştı. Önemli olan son 16'ya kalmaktı, bunu başardık. Liderlik için gerekeni yaptık ama olmadı. Şimdi eşleşmede rakibimiz kim olursa olsun mağlup etmek için oynayacağız"" sözlerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 03.11.2022- 09:06 Güncelleme Tarihi: 03.11.2022- 09:07