UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçlarında Chelsea, evinde Real Madrid'i konuk ediyor. Gecenin bir diğer maçında ise Napoli, sahasında Milan'ı ağırlıyor. Chelsea - Real Madrid ve Napoli - Milan maçlarının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçlarında Chelsea, evinde Real Madrid'i konuk ediyor. Gecenin bir diğer maçında ise Napoli, sahasında Milan'ı ağırlıyor. Chelsea - Real Madrid ve Napoli - Milan maçlarının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.



REAL MADRID - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Chelsea maçı saat 22:00'de başladı ve Exxen'den canlı yayınlanıyor.





İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Chelsea: Kepa, James, Thiago Silva, Fofana, Chalobah, Cucurella, Kovacic, Gallagher, Kante, Enzo Fernández, Havertz

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga; Kroos, Modric, Fede Valverde; Rodrygo, Vinicius, Benzema

MILAN - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milan - Napoli maçı saat 22:00'de başladı ve Exxen'den canlı yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui, Ndombele, Lobotka, Zielinski, Politano, Kvaratskhelia, Osimhen

Milan: Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez, Krunic, Tonali, Bennacer, Brahim, Leao, Giroud