Şampiyonlar Ligi Real Madrid - Liverpool | Napoli - Frankfurt CANLI
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Real Madrid - Liverpool ve Napoli - Frankfurt maçları oynanıyor. Real Madrid - Liverpool ve Napoli - Frankfurt maçlarının canlı anlatımlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Şampiyonlar Ligi Haberleri
Yayın Tarihi: 15.03.2023- 22:52 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023- 00:47
İngiltere'de Liverpool'u 5-2 ile geçen Real Madrid sahasında Klopp'un öğrencilerini konuk ediyor.
Serie A'da doludizgin yoluna devam eden Napoli ise ilk maçta rakibini Almanya'da 2-0'la geçmişti.
İtalyanlar şimdi de Frankfurt'u evinde konuk ediyor.
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