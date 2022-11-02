Shakhtar Donetsk 0-4 Leipzig (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Şampiyonlar Ligi F Grubu son maçında Leipzig deplasmanda Shakhtar Donetsk'i 4-0'lık skorla geçti. Alman ekibinin gollerini 10. dakikada Christopher Nkunku, 50. dakikada Andre Silva, 62. dakikada Dominik Szoboszlai ve 68. dakikada Dani Olmo kaydetti.
Şampiyonlar Ligi Haberleri
Yayın Tarihi: 02.11.2022- 22:40
Alman temsilcisine galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Christopher Nkunku, 50. dakikada Andre Silva, 62. dakikada Dominik Szoboszlai ve 68. dakikada Dani Olmo kaydetti.
Bu sonucun ardından Leipzig 10 puana ve ikinci tura yükseldi. 6 puanda kalan Shakhtar Donets yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.
İşte grupta oluşan puan durumu
Real Madrid 13
RB Leipzig 12
Shakhtar Donetsk 6
Celtic 2