UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları tamamlandı. Gecenin maçında Bayern Münih deplasmanda Barcelona'yı 3-0'la geçerken, Atletico Madrid ise evinde 90+9. dakikada kaçırdığı penaltıyla Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen mücadeleler oynandı. Gecenin amçında Barcelona Bayern Münih 'i konuk ederken 23 yıl sonra bir ilk yaşadı. Katalan seyircilerden Messi protestosu geldi. Öte yandan Fenerbahçe'den Napoli 'ye transfer olan Kim Min Jae geceye damga vuran isimler arasında yer aldı.

LIVERPOL, AJAX'I BOZGUNA UĞRATTI



Liverpool, deplasmanda Ajax'a konuk oldu. Johan Cruijff Arena'da oynanan karşılaşmayı Liverpool 3-0 kazanarak net bir galibiyet aldı. Liverpool'un gollerini 42. dakikanda Salah 49'da Nunez ve 52'de Elliott kaydetti.

Bu sonuçla Liverpool 12 puana yükseldi ve son 16'yı garantiledi. Ajax ise 3 puanda kalarak son haftada Avrupa Ligi'ne kalma mücadelesine kaldı.



ATLETICO'YU KAÇAN PENALTI YAKTI



Atletico Madrid evinde Bayer Leverkusen'i konuk etti. karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi ve iki takım da son 16 şansını resmen kaybetti.

Mücadelenin 9. dakikasında Diaby'nin golüyle öne geçen Leverkusen'e Carrasco 22'de yanıt verdi. 29'da Leverkusen bu kez Hudson-Odoi ile öne geçti. 50. dakikada Rodrigo de Paul skoru belirleyen golü kaydetti.



Uzatmaların son dakikasında penaltı kazanan Atletico inanılmaz bir dram yaşadı. Carrasco'nun penaltısını kaleci kurtardı. İkinci pozisyonda kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Üçüncü topta şut, penaltıyı kullanan Carrasco'ya çarptı. Top bir türlü ağlara gitmedi.

Bu sonuçla Atletico Madrid 4, Leverkusen ise 3 puana yükseldi ve son 16 şansını matematiksel olarak kaybetti.

BARCELONA DAĞILDI

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Barcelona ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Bayern Münih, 3-0'lık skorla kazandı.

Alman devine üç puanı getiren golleri 10'da Sadio Mane, 31'de Maxim Choupo-Moting ve 90+4'te Pavard kaydetti.



RIDVAN YILMAZ İLK 11'DE SAHAYA ÇIKTI

Rangers'ta Rıdvan Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'nde Napoli deplasmanında ilk 11'de sahaya çıktı. Napoli'de Kim Min Jae ve Elif Elmas da 11'de yer aldı.

5 DAKİKADA FİŞİ ÇEKTİ

Mücadeleye hızlı başlayan takım Napoli oldu. Di Lorenzo'nun asistinde 11. dakikada Giovanni Simeone ağları sarstı. Bu golde 5 dakika sonra yine Simeone, Mario Rui'nin asitinde farkı 2'ye çıkardı. Mücadelede üçüncü golü 80. dakikada Oestigaard attı ve Napoli 3-0 kazandı.



CAMP NOU'DA MESSI SESLERİ



Messi 17 yıllık Barcelona kariyerinde hep Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarında mücadele etti. Kulüp onun ayrılığından beri grup aşamasını geçemiyor. Mücadelede Bayern Münih'in 2-0'ı yaklamasının ardından Camp Nou'da 'Messi, Messi, Messi' seleri yükseldi.

Barcelona Bayern kalesine isabetli bir şut atamadan maçı tamamladı.

BAYERN 5'TE 5 YAPTI

Bayern bu sonuçla grupta 5'te 5 yapıpı puanını 15'e çıkarırken, lider olarak son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Saat 19.45 seansında Inter'in Viktoria Plzen'i yenmesiyle gruptan çıkma şansı kalmayan üçüncü sıradaki Barcelona ise 4 puanda kaldı.





Bu sonucun ardından Napoli 5'te 5 yaptı ve puanını 15'e çıkardı. Rangers ise 5 hafta sonunda henüz puanla tanışamadı.

KIM MIN JAE DUVARI

25. dakikada Rangers, Morelos ile gole yaklaştı. Ama arkadan gelen Kim Min Jae, Morelos'un önüne geçti ve pozisyon aut ile sonuçlandı.



MARSILYA DEPLASMANDA YENİLDİ



Eintracht Frankfurt, sahasında Marsilya ile karşı karşıya geldi. Marsilya mücadeleyi 2-1 kaybetti. Karşılaşmada Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Daichi Kamada ve 27. dakikada Randal Kolo kaydetti. Marsilya'nın tek golü 22. dakikada Matteo Guendouzi'den geldi.



CENGİZ 60'TA GİRDİ

Marsilya'da milli futbolcumuz Cengiz Ünder, 60. dakikada oyuna dahil oldu. Bu sonucun ardından Frankfurt, 7 puana yükseldi. Marsilya 6 puanda kaldı.