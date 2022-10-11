Celtic - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Celtic sahasında RB Leipzig'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Celtic - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Celtic ile RB Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Celtic - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CELTIC - RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Celtic - RB Leipzig maçı 11 Ekim Salı günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.