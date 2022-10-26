Frankfurt - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta karşılaşmasında Frankfurt evinde Marsilya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Tottenham - Sporting maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Frankfurt evinde Marsilya'yı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Frankfurt - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FRANKFURT - MARSILYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Frankfurt - Marsilya maçı 26 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.