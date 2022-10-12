Viktoria Plzen - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Viktoria Plzen sahasında Bayern Münih'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Viktoria Plzen - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Viktoria Plzen - Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Viktoria Plzen ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Viktoria Plzen - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VIKTORIA PLZEN - BAYERN MÜNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Viktoria Plzen - Bayern Münih maçı 12 Ekim Çarşamba günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.