Sevilla Kopenhag maçı CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. G Grubu'nda Sevilla ile Kopenhag kozlarını paylaşıyor. Sevilla Kopenhag maçıyla ilgili tüm bilgileri ve Sevilla - Kopenhag maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 25.10.2022- 19:10