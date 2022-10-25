Sevilla Kopenhag maçı CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ediyor.
G Grubu'nda Sevilla ile Kopenhag kozlarını paylaşıyor.
Sevilla, ilk 4 maçta topladığı 2 puanla 3. sırada bulunuyor. Rakibiyle ayı puana sahip Kopenhag ise averaj farkıyla son sırada yer alıyor.
Sevilla - Kopenhag maçı EXXEN'den canlı yayınlanıyor.
SEVILLA - KOPENHAG İLK 11'LER
Sevilla: Dmitrovic, Montiel, Gudelj, Marcao, Alex Telles, Rakitic, Jordan, Suso, Isco, Papu Gomez, Dolberg
Kopenhag: Grabara, Jelert, Khocholava, Lund, Kristiansen, Johannesson, Lerager, Claesson, Clem, Haraldsson, Daramy