Salzburg - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Salzburg sahasında Chelsea'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Salzburg - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Salzburg ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Salzburg - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SALZBURG - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Salzburg - Chelsea maçı 25 Ekim Salı günü saat 19.45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

SALZBURG - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Salzburg

Kohn; Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer; Kjaergaard, Gourna-Douath, Seiwald; Sucic; Okafor, Sesko

Chelsea

Kepa; Azpilicueta, Chalobah, Silva, Chilwell; Gallagher, Jorginho, Loftus-Cheek; Mount, Havertz, Sterling