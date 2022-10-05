Sevilla - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçında Sevilla ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Sevilla ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SEVILLA - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Borussia Dortmund maçı 5 Ekim Çarşamba günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.