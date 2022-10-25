Sevilla - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Sevilla sahasında Kopenhag'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sevilla - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Sevilla ile Kopenhag kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Sevilla - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SEVILLA - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Kopenhag maçı 25 Ekim Salı günü saat 19.45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

SEVILLA - KOPENHAG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sevilla

Bono; Montiel, Gudelj, Marcao, Telles; Delaney, Jordan, Torres; Gomez, Mir, Lamela

Kopenhag

Grabara; Khocholava, Boilesen, Jensen; Jalert, Mukairu, Lerager, Kristiansen; Haraldsson, Claesson, Daramy