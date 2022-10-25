Salzburg Chelsea maçı CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ediyor.
E Grubu'nda Salzburg ile Chelsea kozlarını paylaşıyor.
Salzburg, ilk 4 maçta topladığı 6 puanla 2. sırada bulunuyor. 7 puan toplayan Chelsea ise lider konumda bulunuyor.
Salzburg - Chelsea maçı EXXEN ve TV 8.5'tan canlı yayınlanıyor.
SALZBURG - CHELSEA İLK 11'LER
Salzburg: Köhn, Adamu, Seiwald, Kjaergaard, Sucic, Douath, Pavlovic, Wöber, Dedic, Okafor, Bernardo
Chelsea: Kepa, Cucurella, Thiago, Chalobah, Jorginho, Kovacic, Gallagher, Havertz, Sterling, Pulusic, Aubameyang