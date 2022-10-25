Salzburg Chelsea maçı CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. E Grubu'nda Salzburg ile Chelsea kozlarını paylaşıyor. Salzburg - Chelsea maçıyla ilgili tüm bilgileri ve Salzburg - Chelsea maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 25.10.2022- 19:10 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022- 19:10