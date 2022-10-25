Borussia Dortmund Manchester City maçı CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ediyor.
G Grubu'nda Leipzig ile Real Madrid kozlarını paylaşıyor.
Borussia Dortmund, ilk 4 maçta topladığı 7 puanla 2. sırada bulunuyor. 10 puan toplayan Manchester City ise zirvede yer alıyor.
Borussia Dortmund - Manchester City maçı EXXEN'den canlı yayınlanıyor.
BORUSSIA DORTMUND - MANCHESTER CITY İLK 11'LER
Borussia Dortmund: Kobel, Schlotterbeck, Hummels, Süle, Hazard, Emre Can, Bellingham, Brandt, Reyna, Moukoko, Adeyemi
Manchester City: Ortega, Dias, Stones, Ake, Cancelo, Rodri, İlkay Gündoğan, Mahrez, Foden, Alvarez, Haaland