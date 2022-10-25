Borussia Dortmund Manchester City maçı CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. G Grubu'nda Borussia Dortmund ile Manchester City kozlarını paylaşıyor. Borussia Dortmund - Manchester City maçıyla ilgili tüm bilgileri ve Borussia Dortmund - Manchester City maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 25.10.2022- 22:21 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022- 22:21